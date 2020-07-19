 
مباشر

رسميا.. ميسي أول لاعب يحرز لقب هداف الدوري الإسباني في 7 مواسم

الرياضة

رسميا.. ميسي أول لاعب يحرز لقب هداف الدوري الإسباني في 7 مواسم
Reuters ALBERT GEA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ocl2

أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني البالغ 33 عاما، جائزة هداف الدوري الإسباني "البيتشيتشي" لموسم 2019-2020، بعد إسدال الستار عن آخر جولات "الليغا" اليوم الأحد.

وحصد ميسي جائزة الهداف برصيد 25 هدفا، بفارق 4 أهداف عن صاحب المركز الثاني كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الذي اكتفى بـ21 هدفا.

وهذه المرة السابعة التي يتوج فيها ميسي بجائزة الهداف في الدوري الإسباني، ليفك شراكته مع أسطورة أتلتيك بلباو تيلمو زارا الذي توج بهذه الجائزة 6 مرات.

وتوج ميسي بجائزة البيتشيتشي سابقا مواسم:

1- 2009- 2010 برصيد 34 هدفا.

2- 2011- 2012 برصيد 50 هدفا (رقم قياسي).

3- 2012- 2013 برصيد 46 هدفا.

4- 2016- 2017 برصيد 37 هدفا.

5- 2017- 2018 برصيد 34 هدفا.

6- 2018- 2019 برصيد 36 هدفا.

إقرأ المزيد
ميسي يحطم أسطورة تشافي ويصل إلى 1000 مساهمة مباشرة بالأهداف خلال مسيرته
ميسي يحطم أسطورة تشافي ويصل إلى 1000 مساهمة مباشرة بالأهداف خلال مسيرته

كما تصدر ميسي قائمة صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة خلال الموسم بواقع 21 تمريرة، وهو رقم قياسي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا