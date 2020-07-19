رسميا.. ميسي أول لاعب يحرز لقب هداف الدوري الإسباني في 7 مواسم
أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني البالغ 33 عاما، جائزة هداف الدوري الإسباني "البيتشيتشي" لموسم 2019-2020، بعد إسدال الستار عن آخر جولات "الليغا" اليوم الأحد.
وحصد ميسي جائزة الهداف برصيد 25 هدفا، بفارق 4 أهداف عن صاحب المركز الثاني كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الذي اكتفى بـ21 هدفا.
"البيتشيتشي" 🐐MESSI 🐐 هداف #LaLigaSantander— LaLiga (@LaLigaArab) July 19, 2020
⚽🏆⚽ pic.twitter.com/Mct7mMegJQ
وهذه المرة السابعة التي يتوج فيها ميسي بجائزة الهداف في الدوري الإسباني، ليفك شراكته مع أسطورة أتلتيك بلباو تيلمو زارا الذي توج بهذه الجائزة 6 مرات.
Top scorer in La Liga, again.— B/R Football (@brfootball) July 19, 2020
Lionel Messi sets a new record by winning his seventh Pichichi trophy 🏆 pic.twitter.com/1vrRUzD72T
IT'S OFFICIAL! Leo #Messi wins the 2019-20 Pichichi Trophy, the seventh of his career, a new, all-time @LaLigaEN record! 🐐 pic.twitter.com/laAlgFMeAT— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2020
وتوج ميسي بجائزة البيتشيتشي سابقا مواسم:
1- 2009- 2010 برصيد 34 هدفا.
2- 2011- 2012 برصيد 50 هدفا (رقم قياسي).
3- 2012- 2013 برصيد 46 هدفا.
4- 2016- 2017 برصيد 37 هدفا.
5- 2017- 2018 برصيد 34 هدفا.
6- 2018- 2019 برصيد 36 هدفا.
و صناعة الأهداف تبقى تحت سيطرة 🐐MESSI 🐐— LaLiga (@LaLigaArab) July 19, 2020
⚽🏆⚽#LaLigaSantanderpic.twitter.com/AP5Larx3FN
كما تصدر ميسي قائمة صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة خلال الموسم بواقع 21 تمريرة، وهو رقم قياسي.
المصدر: RT