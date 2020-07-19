في ختام الدوري.. "البطل" ريال مدريد يكتفي بنقطة ويطيح بجاره ليغانيس من دوري الأضواء

اختتم فريق ريال مدريد مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، بالتعادل مع مضيفه ليغانيس 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ38 الأخيرة من "الليغا".

وسجل ثنائية الريال سيرخيو راموس وماركو أسينسيو في الدقيقتين 9 و52 على الترتيب، فيما أحرز بريان جيل والإيفواري روجر أسالي هدفي ليغانيس في الدقيقتين 46 و78 على التوالي.

وكان ريال مدريد قد توج الجولة الماضية بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه بعد تغلبه على ضيفه فياريال 2-1.



وبتعادله اليوم، أنهى الريال موسمه المحلي في الصدارة برصيد 87 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه، غريمه التقليدي برشلونة الذي تغلب في وقت سابق اليوم على ديبورتيفو ألافيس بخماسية نظيفة.

في المقابل، ودع ليغانيس دوري الأضواء بعد احتلاله المركز الـ18 برصيد 36 نقطة، ورافق فريقي ريال مايوركا وإسبانيول إلى الدرجة الثانية.

Leganes hold Real Madrid to a draw, but it's not enough to keep them in #LaLigaSantander. 🥒#LeganesRealMadrid 2-2 pic.twitter.com/Glh7G8JwL2 — LaLiga English (@LaLigaEN) July 19, 2020

وكان ليغانيس بحاجة للفوز على الريال ليرفع رصيده إلى 38 نقطة ويبقى ضمن فرق "الليغا" (كان سيهبط سيلتا فيغو 37 نقطة) وهو الأمر الذي منع النادي الملكي حدوثه.

Celta STAY UP after late drama in #LaLigaSantander! 💙🆙 pic.twitter.com/Pk05TJNHso — LaLiga English (@LaLigaEN) July 19, 2020

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المصدر: RT