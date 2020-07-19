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زينيت يتغلب على سبارتاك موسكو ويضرب موعدا مع خيمكي في نهائي كأس روسيا (فيديو)

الرياضة

زينيت يتغلب على سبارتاك موسكو ويضرب موعدا مع خيمكي في نهائي كأس روسيا (فيديو)
Sputnik Алексей Даничев
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فاز زينيت على ضيفه سبارتاك موسكو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الدور نصف النهائي لكأس روسيا لكرة القدم.

وسجل لأصحاب الأرض أرتيوم دزيوبا من ركلة جزاء ودالير كوزياييف في الدقيقتين 24 و45+3، فيما سجل ألكسندر سوبوليوف هدف سبارتاك الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ويواجه زينيت في المباراة النهائية لكأس روسيا التي ستقام في الـ25 من الشهر الجاري على أرضية ملعب مدينة يكاتيرينبورغ المونديالي، فريق خيمكي الذي خطف بطاقة التأهل الأولى إلى النهائية في وقت سابق اليوم بتغلبه على مضيفه أورال بنتيجة 3-1.

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وهذه المرة الثانية التي يتأهل فيها خيمكي إلى المباراة النهائية لكأس روسيا، حيث وصل إلى نهائي المسابقة للمرة الأولى قبل 15 عاما وخسر حينها أمام تسيسكا موسكو.

في المقابل، هذا التأهل هو الرابع لزينيت إلى المباراة النهائية في تاريخه، ورفع كأس المسابقة في المرات الثلاث السابقة.

المصدر: rsport.ria.ru

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