زينيت يتغلب على سبارتاك موسكو ويضرب موعدا مع خيمكي في نهائي كأس روسيا (فيديو)

فاز زينيت على ضيفه سبارتاك موسكو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الدور نصف النهائي لكأس روسيا لكرة القدم.

وسجل لأصحاب الأرض أرتيوم دزيوبا من ركلة جزاء ودالير كوزياييف في الدقيقتين 24 و45+3، فيما سجل ألكسندر سوبوليوف هدف سبارتاك الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

Удар с точки от Дзюбы, ответ Соболева и быстрое возвращение «Зенита» 💪🏻💪🏻💪🏻

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Смотри все голы огненного полуфинала 💥https://t.co/paeB170Q8Jpic.twitter.com/pItYYCVhYv — Матч ТВ (@MatchTV) July 19, 2020

Вот так Кузяев вывел «Зенит» вперед. И это всего через полторы минуты после гола «Спартака» 🔥



Второй тайм подогреет игру еще сильнее. Врывайся в прямой эфир:https://t.co/IWTZcfioD6pic.twitter.com/YMVVxBPgP1 — Матч ТВ (@MatchTV) July 19, 2020

ويواجه زينيت في المباراة النهائية لكأس روسيا التي ستقام في الـ25 من الشهر الجاري على أرضية ملعب مدينة يكاتيرينبورغ المونديالي، فريق خيمكي الذي خطف بطاقة التأهل الأولى إلى النهائية في وقت سابق اليوم بتغلبه على مضيفه أورال بنتيجة 3-1.

Голы Дзюбы и Кузяева вывели «Зенит» в финал Олимп-Кубка России. «Спартак» упустил еще один шанс на еврокубки 🔥🔥🔥 https://t.co/teqbD9APmXpic.twitter.com/LckOcyxK61 — Матч ТВ (@MatchTV) July 19, 2020

"Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка Россииhttps://t.co/emTGwcvCJxpic.twitter.com/sm0fv0WP86 — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 19, 2020

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وهذه المرة الثانية التي يتأهل فيها خيمكي إلى المباراة النهائية لكأس روسيا، حيث وصل إلى نهائي المسابقة للمرة الأولى قبل 15 عاما وخسر حينها أمام تسيسكا موسكو.

في المقابل، هذا التأهل هو الرابع لزينيت إلى المباراة النهائية في تاريخه، ورفع كأس المسابقة في المرات الثلاث السابقة.

المصدر: rsport.ria.ru