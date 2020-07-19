ميسي يحطم أسطورة تشافي ويصل إلى 1000 مساهمة مباشرة بالأهداف خلال مسيرته

حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، الرقم القياسي لنجم النادي الكتالوني السابق تشافي هرنانديز، بأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد في "الليغا".

وصنع ميسي الهدف الأول لفريقه في شباك مضيفه ديبورتيفو ألافيس، والذي سجله أنسو فاتي في الدقيقة الـ24، ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة من عمر "الليغا" اليوم الأحد.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإسباني عبر "تويتر" أن ميسي تجاوز رقم تشافي القياسي بأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد في "الليغا".

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With 2⃣1⃣ assists, Messi overtakes Xavi as the player with MOST ASSISTS in a single #LaLigaSantander season! 🐐#AlavesBarçapic.twitter.com/Lrx84HI2cJ — LaLiga English (@LaLigaEN) July 19, 2020

ورفع ميسي رصيده من التمريرات الحاسمة في الدوري هذا الموسم، إلى 21 تمريرة، متخطيا تشافي الذي صنع 20 هدفا في موسم 2008-2009.

❗ RECORD — Messi has now been involved in 1000 goals in his career (703 goals, 297 assists), having played only 867 games. pic.twitter.com/hhmn42YRAn — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 19, 2020

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة برشلونة بخماسية نظيفة، سجل منها ميسي ثنائية بالإضافة لتمريرة حاسمة.

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كما حقق ميسي رقما تاريخيا جديدا، بوصوله إلى 1000 مساهمة مباشرة بالأهداف خلال مسيرته مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني (867 مباراة)، حيث سجل 703 أهداف وصنع 297 هدفا.

المصدر: وكالات