الرائد السعودي يجدد عقود ثلاثة من نجومه (صور)

أعلن نادي الرائد السعودي عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد، تجديد عقود ثلاثة من نجومه، مايسترو خط الوسط السوري جهاد الحسين، والحارس الجزائري عز الدين دوخة، وصخرة الدفاع عبد الله الفهد.

ولم تعلن إدارة الرائد عن مدة العقود الجديدة لنجومها الثلاثة.

📋| أنهى رئيس نادي #الرائد الأستاذ فهد المطوع التجديد لعقد لاعب الفريق الكابتن جهاد الحسين ليبقى المايسترو في كتيبة الرائد الفترة المقبلة باذن الله ، بالتوفيق لجهاد مع رائد التحدي pic.twitter.com/BG9tlIxIAh — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 19, 2020

📋 | أنهى رئيس نادي #الرائد الأستاذ فهد المطوع التجديد لعقد حارس الفريق الكابتن عز الدين دوخه ليبقى حامي العرين في كتيبة الرائد الفترة المقبلة باذن الله بالتوفيق لدوخه مع رائد التحدي pic.twitter.com/AebDdx1kpJ — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 19, 2020

📋 | أنهى رئيس نادي #الرائد الأستاذ فهد المطوع التجديد لعقد لاعب الفريق الكابتن عبدالله الفهد ليبقى صمام الأمان في كتيبة الرائد الفترة المقبلة باذن الله ، بالتوفيق للفهد مع رائد التحدي pic.twitter.com/kNEK9Rgue7 — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 19, 2020

وكانت إدارة نادي الرائد قد أعلنت أمس السبت، تجديد عقد مدرب الفريق، الألباني بيسنيك هاسي وذلك بعد نهاية عقده السابق.

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ويحتل فريق الرائد المركز السابع برصيد 32 نقطة قبل 8 جولات من نهاية الدوري السعودي لكرة القدم.

المصدر: الموقع الرسمي لنادي الرائد السعودي