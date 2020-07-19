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الرائد السعودي يجدد عقود ثلاثة من نجومه (صور)

الرياضة

الرائد السعودي يجدد عقود ثلاثة من نجومه (صور)
alraedclub/twitter
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أعلن نادي الرائد السعودي عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد، تجديد عقود ثلاثة من نجومه، مايسترو خط الوسط السوري جهاد الحسين، والحارس الجزائري عز الدين دوخة، وصخرة الدفاع عبد الله الفهد.

ولم تعلن إدارة الرائد عن مدة العقود الجديدة لنجومها الثلاثة.

وكانت إدارة نادي الرائد قد أعلنت أمس السبت، تجديد عقد مدرب الفريق، الألباني بيسنيك هاسي وذلك بعد نهاية عقده السابق.

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ويحتل فريق الرائد المركز السابع برصيد 32 نقطة قبل 8 جولات من نهاية الدوري السعودي لكرة القدم.

المصدر: الموقع الرسمي لنادي الرائد السعودي

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