العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا يخص رياضة الفروسية في المملكة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمرا بتعيين الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، رئيسا لمجلس إدارة هيئة الفروسية في المملكة.

وجاء في الأمر الملكي تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان عضوا بمجلس الإدارة.

#سلمان_بن_عبدالعزيز يصدر أمراً ملكياً بتعيين بندر بن خالد الفيصل رئيساً لمجلس إدارة هيئة الفروسية في #السعودية وعبدالعزيز بن تركي الفيصل نائباً له وعبدالله بن خالد بن سلطان عضوًا بمجلس الإدارة#صحيفة_الخليج#الخليج_الرياضيpic.twitter.com/n5qDMYIdRO — الخليج الرياضي (@AlkhaleejSport) July 19, 2020

وحسب وكالة الأنباء السعودية، رفع الأمير بندر بن خالد الفيصل، شكره وامتنانه للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معربا عن "اعتزازه وزملائه وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة بهذه الثقة".

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أمر ملكي بتعيين الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيساً لمجلس إدارة هيئة الفروسية والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائبا له والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان عضوًا بمجلس الإدارة.https://t.co/77ZtVIyxFs#واسpic.twitter.com/80JK0BpJDA — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 19, 2020

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وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل:" إنه سيعمل وزملاؤه أعضاء مجلس الإدارة على كل ما يجسد توجهات القيادة الرشيدة -أعزها الله -وما يرتقي بالفروسية السعودية ويحقق تطلعات محبيها والمهتمين بها في جميع المجالات".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية