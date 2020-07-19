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العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا يخص رياضة الفروسية في المملكة

الرياضة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا يخص رياضة الفروسية في المملكة
Reuters SAUDI ROYAL COURT
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمرا بتعيين الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، رئيسا لمجلس إدارة هيئة الفروسية في المملكة.

وجاء في الأمر الملكي تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان عضوا بمجلس الإدارة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، رفع الأمير بندر بن خالد الفيصل، شكره وامتنانه للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معربا عن "اعتزازه وزملائه وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة بهذه الثقة".

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وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل:" إنه سيعمل وزملاؤه أعضاء مجلس الإدارة على كل ما يجسد توجهات القيادة الرشيدة -أعزها الله -وما يرتقي بالفروسية السعودية ويحقق تطلعات محبيها والمهتمين بها في جميع المجالات".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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