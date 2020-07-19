هاميلتون يفوز بسباق جائزة هنغاريا الكبرى للفورمولا 1 ويعادل رقما قياسيا للأسطورة شوماخر

فاز بطل العالم ست مرات، البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، اليوم الأحد، بجائزة هنغاريا الكبرى للسيارات، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

CLASSIFICATION ⏱️



Back-to-back wins for @LewisHamilton - and he takes top spot in the driver standings after Round 3 🏆#HungarianGP 🇭🇺 #F1pic.twitter.com/25A5hfLDZI — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

وبعدما أصبح السبت أول سائق ينطلق من المركز الأول للمرة التسعين، واصل هاميلتون فرض هيمنته وهيمنة فريقه مرسيدس على البطولة، بتحقيقه فوزه الثاني تواليا في 2020، والثامن على حلبة "هنغارورينغ" الهنغارية، معادلا رقما قياسيا حققه السائق الأسطوري الألماني مايكل شوماخر في جائزة فرنسا (8 انتصارات).

وحل ثانيا في السباق الهنغاري، الهولندي ماكس فيرشتابن سائق "ريد بول"، أمام زميل هاميلتون، الفنلندي فالتيري بوتاس الذي فاز بالسباق الأول هذا الموسم في النمسا.

وتصدر البريطاني بذلك الترتيب العام للبطولة على حساب بوتاس (63 نقطة مقابل 58)، بعدما انتزع أيضا النقطة المخصصة لأسرع لفة في السباق.

ورفع البريطاني البالغ من العمر 34 عاما، رصيده الى 86 فوزا في مسيرته، مقتربا بشكل إضافي من رقم قياسي آخر يحمله شوماخر (91 فوزا)، في مسعاه لمعادلة رقم آخر يحمله السائق الأسطوري السابق، هو عدد الألقاب في بطولة العالم (سبعة لشوماخر مقابل ستة حاليا لهاميلتون).

'Get in there Lewis' 🎧🗣



An eighth win in Hungary for @LewisHamilton - and he takes top spot in the driver standings after three races of the 2020 season 🏆#HungarianGP 🇭🇺 #F1pic.twitter.com/yHEPFZY4sO — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

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ويعكس ترتيب بطولة العالم للفرق الأفضلية الواسعة التي يحظى بها مرسيدس بعد ثلاثة سباقات فقط من بداية الموسم، اذ يتصدر الفريق الألماني الترتيب برصيد 121 نقطة، مقابل 55 فقط لريد بول الثاني.

المصدر: أ ف ب