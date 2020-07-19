وكيل حبيب يحدد شرطا لقبول نزال ثأري مع ماكغريغور

تحدث علي عبد العزيز، مدير أعمال الروسي حبيب نور محمدوف بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة مرة أخرى عن النزال الثأري المحتمل للبطل الروسي والمقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور.

ووفقا لتسجيل ظهر فيه وكيل حبيب أكد خلاله أن المقاتل الإيرلندي ليس على قائمة أقرب المتنافسين للقتال مع البطل الروسي، ويجب عليه تحقيق سلسلة من الانتصارات قبل التفكير بنزال ثأري أمام نورمحمدوف.

وقال عبد العزيز في الفيديو الذي نشره موقع TMZ sport: "يجب أن يقاتل ماكغريغور نات دياز أو خورخي ماسفيدال ليكون مثيرا للاهتمام بالنسبة لنا".

وتابع: "لدى كونور خيار واحد فقط للقتال مع حبيب، أن يخوض نزالا أمام إسلام ماخاتشيف".

Менеджер Нурмагомедова назвал новое условие реванша с Макгрегором https://t.co/wRRvYrynP5 — парень с ДШБ (@vladimirgorobec) July 19, 2020

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وسبق لماكغريغور، البطل السابق في الفنون القتالية المختلطة MMA إعلان اعتزاله الرياضة للمرة الثالثة الشهر الماضي، إلا أن العديد من المتابعين لهذه الرياضة، يرون أن اعتزال الإيرلندي البالغ 31 عاما ربما يكون مشابها لاعتزاله السابق، في ظل العديد من التقارير التي ما زالت تتحدث عن نزال ثأري بينه وبين حامل لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة.

يذكر أن الروسي نورمحمدوف، تغلب على ماكغريغور، في أكتوبر 2018، في نزالهما الشهير على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، عندما أرغم البطل الروسي منافسه الإيرلندي على الاستسلام بعد أن أطبق عليه بحركة "خنق" حول عنقه.

المصدر: sportmail.ru