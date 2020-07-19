إقالة مورينو تفتح أبواب موناكو أمام سليماني

أقالت إدارة موناكو الفرنسي، مدربها الإسباني روبيرتو مورينو، من الجهاز الفني لفريق الإمارة بحجة إخفاقه في التأقلم مع المشروع الفني للنادي.

وقررت إدارة النادي فسخ عقد المدرب الإسباني، الذي التحق بالفريق في شهر ديسمبر من العام الماضي، واتفقوا مع مدرب باريرن ميونيخ السابق، الكرواتي كوفاتش، ليشرف على الفريق في المرحلة المقبلة.

وقد يكون لهذا التغيير على رأس الهرم الفني لموناكو تأثير إيجابي على مستقبل هداف المنتخب الجزائري، إسلام سليماني، الذي من الممكن أن يعود إلى الفريق بعد ما دفعه مورينو، لمغادرته نهاية الموسم، من خلال الضغط على الإدارة بعدم الاحتفاظ به وتفعيل بند شراء عقده بعد نهاية فترة إعارته من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

OM – Un concurrent de taille dans le dossier Islam Slimani #foot#footballhttps://t.co/d6Su03hMcH — Sport.fr - Foot (@Sport_fr_foot) July 19, 2020

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وعانى السوبر سليماني كثيرا هذا الموسم من خيارات، مورينو، الذي وبمجرد تسلمه مهمة الإشراف الفني على الفريق، دخل في صدام مع هداف "الخضر" بإجلاسه على مقعد البدلاء.

وقدم سليماني مستوى جيدا منذ انضمامه الصيف الماضي، من خلال صناعة 8 أهداف جعلته ثاني أفضل ممرر في الدوري، كما تمكن من تسجيل 9 أهداف.

المصدر: "وسائل إعلام جزائرية"