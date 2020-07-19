بالفيديو.. وكيل حبيب يحسم الجدل حول اعتزال البطل الروسي بعد وفاة والده

خرج علي عبد العزيز، مدير أعمال الروسي حبيب نور محمدوف بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة، لحسم الجدل حول أنباء اعتزال موكله بعد وفاة والده، عبد المناب، من جراء إصابته بكورونا.

ونشر موقع TMZ sport فيديو يظهر فيه عبد العزيز بعد أن نفى سابقا عبر حسابه على موقع "تويتر" أنباء اعتزال حبيب، قال فيه: "حبيب لن يتقاعد، لديه أهداف معينة، لديه شيء يمكن تحقيقه".

وتابع: "أنا متأكد من أن دانا (رئيس اتحاد UFC) سيبلغكم في الوقت المناسب عندما سيقاتل، أمامنا نجاح كبير.. حبيب مقابل جاستن غاتجي، أفضل اثنين من الأوزان الخفيفة في العالم حتى الآن".

وعن موعد عودة حبيب إلى حلبات النزال، أوضح وكيل أعمال المقاتل الروسي: "هل سيعود نورمحمدوف في سبتمبر؟ هذه وظيفة دانا وايت، لا أريد التحدث نيابة عنه، لكنك سترى حبيب قبل نهاية العام.. بالتأكيد حبيب وجاستن سيقاتلان قبل نهاية العام".

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يذكر أن عبد المناب والد حبيب توفي في 3 يوليو الجاري، عن عمر يناهز 57 عاما، بعد سكتة قلبية أصيب بها جراء مضاعفات فيروس كورونا.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيقام النزال المرتقب بين حبيب والأمريكي جاستن غاتجي أم لا، المقرر يوم 19 سبتمبر المقبل، ضمن دورة "UFC 253"، في "جزيرة القتال" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

المصدر: TMZ