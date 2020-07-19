شاهد.. الجزائري بن ناصر يوقع على أول أهدافه مع ميلان

نجح الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم وسط ميلان، في تسجيل أول أهدافه مع "الروسونيري"، في شباك بولونيا، السبت، ضمن مباريات الجولة 34 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

واستطاع النجم الجزائري، إظهار مهاراته الفنية الكبيرة، بعدما استلم الكرة على مشارف منطقة الجزاء، وشق طريقه نحو المرمى بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس في الدقيقة 49، ليحقق "محارب الصحراء" هدفه الأول مع ميلان وتصبح النتيجة 3-1 لمصلحة فريقه.

LE BUT D'ISMAEL BENNACER !pic.twitter.com/bVDsN9HIIx — Ismaël Bennacer 🇩🇿🇨🇵 (@BennacerFrance) July 18, 2020

المواجهة انتهت بفوز ميلان 5-1 ليواصل "الروسونيري" عروضه القوية، حيث حافظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي (فاز في 6 وتعادل مرتين).

وانتقل بن ناصر إلى النادي الإيطالي مطلع هذا الموسم، قادما من إمبولي، عقب تتويجه مع منتخب بلاده الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

المصدر: "وكالات"