مشادة بين زلاتان ومدرب ميلان اعتراضا على تبديله (فيديو)

ساهم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في هدف ميلان الأول بمرمى بولونيا خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت لحساب الجولة الـ34 من عمر "الكالتشيو" لكن إيبرا لم يكن سعيدا بتبديله.

وكشف موقع calciomercato حدوث مشادة كلامية بين النجم السويدي ومدربه ستيفانو بيولي عقب استبداله في الدقيقة 61 بعد التمريرة الفائزة جاءت من عرضية متقنة من الفرنسي ثيو هيرنانديز تجاه زلاتان، الذي قام بدوره بحركة مخادعة، مرر بها الكرة من بين قدميه، قبل أن تصل للبلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس، الذي ترجمها في هدف أول لفريقه.

وذكر الموقع أن توترا حدث بين زلاتان وبيولي بعد استبدال المهاجم السويدي من قبل المدرب، حيث قال إبرا لـ بيولي وهو يشير إلى الملعب قائلا :"أنا أريد البقاء هنا، كان عليك أن تستبدل لاعبا آخر".

ولم يأخذ إبراء التبديل بهدوء بل جلس متوترا على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة حيث كان يريد أن يجد هدفا له.

في نهاية المباراة، تدخل بيولي لتوضيح ما حدث مع السويدي: "زلاتان قال شيئا ولكن بصراحة لم أفهمه، من الطبيعي أنه يبحث عن المزيد في أرض الملعب، ولكن علي إدارة المباراة وإيجاد نقطة القوة في الفريق".

#Video ¡NO LE GUSTÓ PARA NADA EL CAMBIO! Zlatan Ibrahimovic FURIOSO con su DT tras sacarlo a los 16´ del segundo tiempo en la goleada del Milan 5-1 ante Bologna en la #SerieAxESPN.https://t.co/2uCJvM3pHi — ESPN Chile (@ESPNChile) July 19, 2020

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وحقق ميلان فوزا عريضا على ضيفه بولونيا بنتيجة 5-1 ليواصل "الروسونيري" عروضه القوية، حيث حافظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي (فاز في 6 وتعادل مرتين)، ورفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس.

المصدر: calciomercato