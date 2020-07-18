ميلان يواصل عروضه القوية بخماسية في شباك بولونيا (فيديو وصور)

حقق ميلان فوزا عريضا على ضيفه بولونيا بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل خماسية ميلان كل من البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس والتركي هاكان كالهانغولو والجزائري إسماعيل بن ناصر والكرواتي أنتي ريبيتش ودافيد كالابريا في الدقائق 10 و24 و49 و57 و90+2 على الترتيب، فيما سجل هدف الضيوف اليتيم الياباني تاكيهيرو تومياسو في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

وسجل بن ناصر أول أهدافه بقميص ميلان منذ انضمامه للفريق مطلع هذا الموسم، قادما من إمبولي، عقب تتويجه مع منتخب بلاده الجزائر بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019.

هدف ميلان الثاني بن ناصر 😍 ...#ميلان_بولونياpic.twitter.com/xHuWG4yLnz — قروب ميلان وآتس آب☾ (@A_C_M_i) July 18, 2020

Congrats on your first Rossonero goal, @IsmaelBennacer 👏

Primo gol in rossonero anche per Bennacer 👏#MilanBologna#SempreMilanpic.twitter.com/6vUCbDjLUJ — AC Milan (@acmilan) July 18, 2020

وبهذا الفوز، يواصل "الروسونيري" عروضه القوية، حيث حافظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي (فاز في 6 وتعادل مرتين)، ورفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد نابولي عند 53 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو" قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: RT