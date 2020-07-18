نجم "الفراعنة" السابق: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو لهذا السبب!

اعتبر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حاليا ونجم المنتخب المصري السابق إسماعيل يوسف، أن المصري محمد صلاح هداف ليفربول أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر قناة الزمالك عن رأيه في اللاعب الأفضل في العالم ما بين محمد صلاح أم ميسي أم كريستيانو رونالدو؟: "محمد صلاح خارج المسابقة هو رقم واحد بالنسبة لي، لاعب بنى نفسه بنفسه في ظروف عسيرة جدا، ميسي انضم لبرشلونة وهو في عمر 8 سنوات، وتم تأسيسه منذ الصغر، رونالدو وميسي مهاريا في مكانة أخرى".

وأضاف: "محمد صلاح كان يسافر 100 كلم لكي يتدرب وهو حكاية كفاح هائلة جدا".

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يذكر أن صلاح يحتل المركز الرابع على جدول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا، وبفارق 4 أهداف عن متصدر القائمة جيمي فاردي هداف ليستر سيتي قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويتطلع "الفرعون" المصري للحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف "البريميرليغ" وذلك للموسم الثالث على التوالي، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري يتمكن من الفوز بلقب الهداف ثلاث مرات متتالية بعد الثنائي آلان شيرر وتييري هنري.

المصدر: وكالات مصرية