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كازورلا يغادر فياريال مع نهاية الموسم والدوري القطري وجهته المحتملة

الرياضة

كازورلا يغادر فياريال مع نهاية الموسم والدوري القطري وجهته المحتملة
Globallookpress Mutsu Kawamori
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أعلن نادي فياريال الإسباني اليوم السبت، أن لاعب خط الوسط المخضرم سانتي كازورلا البالغ 35 عاما سيغادر الفريق مع نهاية الموسم الحالي من الدوري المحلي الذي يختتم غدا الأحد.

وسيخوض الدولي الإسباني مباراته الأخيرة مع "الغواصات الصفراء" أمام ضيفه إيبار، قبل وجهة متوقعة إلى نادي السد القطري الذي يشرف عليه أسطورة برشلونة تشافي هرنانديز.

وقال كازورلا في فيديو نشره النادي على مواقع التواصل الاجتماعي "فياريال أعطاني كل شيء، عندما كنت في الثامنة عشرة، جازفوا بلاعب من أوفييدو (مسقط رأسه) لم يكن أحد يعرفه".

وتابع: "آمل أنه كما كان الأمر عندما غادرت سابقا، سيكون أقرب إلى أن أراكم لاحقا (ليس وداعا)".

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وأمضى كازورلا ثلاث فترات مع فياريال أولها بين عامي 2003 و2006، ثم بين 2007 و2011 قبل أن يعود مرة ثالثة في صيف العام 2018 آتيا من أرسنال الإنجليزي حيث خاض 180 مباراة مع النادي اللندني خلال ستة أعوام في ملعب الإمارات.

وعانى لاعب خط الوسط الأمرين من إصابة في وتر أخيل كاحله الأيمن بين 2016 و2018 وكان قريبا من الاعتزال بعد أن خضع لثماني عمليات جراحية حيث حذره الأطباء من عدم القدرة على المشي مجددا، كما تم النظر في بتر رجله إثر التهاب حاد.

إلا أنه عاد بحلة رائعة مسجلا 11 هدفا وثماني تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم وساهم في تأهل فياريال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وخاض الدولي الإسباني 81 مباراة مع منتخب "لا روخا" سجل خلالها 15 هدفا وتوج معه بلقب كأس أوروبا عامي 2008 و2012.

المصدر: أ ف ب

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