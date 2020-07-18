كازورلا يغادر فياريال مع نهاية الموسم والدوري القطري وجهته المحتملة

أعلن نادي فياريال الإسباني اليوم السبت، أن لاعب خط الوسط المخضرم سانتي كازورلا البالغ 35 عاما سيغادر الفريق مع نهاية الموسم الحالي من الدوري المحلي الذي يختتم غدا الأحد.

وسيخوض الدولي الإسباني مباراته الأخيرة مع "الغواصات الصفراء" أمام ضيفه إيبار، قبل وجهة متوقعة إلى نادي السد القطري الذي يشرف عليه أسطورة برشلونة تشافي هرنانديز.

Villarreal have confirmed tomorrow will be Santi Cazorla's final game for the club.



The 35-year-old magician has 15 goals and 8 assists this season 💛 pic.twitter.com/XNwXIB1UIX — B/R Football (@brfootball) July 18, 2020

وقال كازورلا في فيديو نشره النادي على مواقع التواصل الاجتماعي "فياريال أعطاني كل شيء، عندما كنت في الثامنة عشرة، جازفوا بلاعب من أوفييدو (مسقط رأسه) لم يكن أحد يعرفه".

وتابع: "آمل أنه كما كان الأمر عندما غادرت سابقا، سيكون أقرب إلى أن أراكم لاحقا (ليس وداعا)".

Bruno Soriano & Santi Cazorla are both leaving Villarreal.



Bruno will retire a one-club man. Santi off to play in Qatar after 2 brilliant seasons in LaLiga. Shame that neither will get a proper send-off.



An overused term but both are true club legends.pic.twitter.com/hReTg0S3Zv — LaLigaExpert (@LigaExpert) July 18, 2020

إقرأ المزيد

وأمضى كازورلا ثلاث فترات مع فياريال أولها بين عامي 2003 و2006، ثم بين 2007 و2011 قبل أن يعود مرة ثالثة في صيف العام 2018 آتيا من أرسنال الإنجليزي حيث خاض 180 مباراة مع النادي اللندني خلال ستة أعوام في ملعب الإمارات.

وعانى لاعب خط الوسط الأمرين من إصابة في وتر أخيل كاحله الأيمن بين 2016 و2018 وكان قريبا من الاعتزال بعد أن خضع لثماني عمليات جراحية حيث حذره الأطباء من عدم القدرة على المشي مجددا، كما تم النظر في بتر رجله إثر التهاب حاد.

إلا أنه عاد بحلة رائعة مسجلا 11 هدفا وثماني تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم وساهم في تأهل فياريال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وخاض الدولي الإسباني 81 مباراة مع منتخب "لا روخا" سجل خلالها 15 هدفا وتوج معه بلقب كأس أوروبا عامي 2008 و2012.

المصدر: أ ف ب