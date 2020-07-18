بعد تسجيله هدفا صاروخيا.. راموس يحتفل بتقليد مشية المقاتل ماكغريغور الشهيرة (فيديو)

نشر سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" اليوم السبت، فيديو طريفا تم تسجيله أثناء تدريبات الفريق الملكي صباح اليوم.

وبعد تسجيل راموس هدفا صاروخيا من خارج منطقة الجزاء أثناء تدريبات اللاعبين على التسديدات البعيدة، قام بالاحتفال بهدفه بطريقة طريفة مقلدا المشية الاستعراضية الشهيرة التي كان يقوم بها المقاتل الإيرلندي المعتزل كونور ماكغريغور على حلبات النزال.

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وحصد الفيديو مليوني مشاهدة في أول ساعتين بعد نشره على صفحة راموس في "إنستغرام" التي يتابعها حوالي 40 مليون شخص حول العالم.

المصدر: Sergio Ramos/instagram