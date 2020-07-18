 
مباشر

النصر السعودي يواصل صفقاته القوية ويضم المدافع عبد الله الشنقيطي

الرياضة

النصر السعودي يواصل صفقاته القوية ويضم المدافع عبد الله الشنقيطي
AzizbagBag/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ocbb

حسم نادي النصر السعودي صفقته الثالثة في غضون يومين وذلك بإعلانه اليوم السبت ضم المدافع عبد الله الشنقيطي البالغ 19 عاما لمدة 3 أعوام قادما من صفوف الأنصار.

وحسمت إدارة النصر بذلك ثلاث صفقات خلال يومين فقط، حيث أعلنت عن ضم عبد الفتاح عسيري نجم الأهلي في الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة.

كما أعلنت إدارة "العالمي" مساء أمس الجمعة التوقيع مع عبد العزيز العلاوي لثلاث سنوات قادمة.

وتأتي تعاقدات النصر في إطار تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا