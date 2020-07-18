النصر السعودي يواصل صفقاته القوية ويضم المدافع عبد الله الشنقيطي

حسم نادي النصر السعودي صفقته الثالثة في غضون يومين وذلك بإعلانه اليوم السبت ضم المدافع عبد الله الشنقيطي البالغ 19 عاما لمدة 3 أعوام قادما من صفوف الأنصار.

وحسمت إدارة النصر بذلك ثلاث صفقات خلال يومين فقط، حيث أعلنت عن ضم عبد الفتاح عسيري نجم الأهلي في الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة.

كما أعلنت إدارة "العالمي" مساء أمس الجمعة التوقيع مع عبد العزيز العلاوي لثلاث سنوات قادمة.

#عاجل| النصر يوقع مع عبدالله الشنقيطي مدافع الأنصار لمدة 3 أعوام. pic.twitter.com/MZloi7BRVv — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) July 18, 2020

شكرا لإدارة أحد على التعامل الاحترافي وأسأل الله التوفيق للنجم الشاب مع العالميين #عبدالعزيز_العلاوي_نصراويhttps://t.co/BPcvIrBCQR — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) July 17, 2020

#النصر يوقع رسمياً مع نجم المنتخب السعودي الكابتن عبدالفتاح عسيري لثلاث سنوات قادمة 🤩#عبدالفتاح_عسيري_نصراويpic.twitter.com/RcG5RoEnxl — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 16, 2020

وتأتي تعاقدات النصر في إطار تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

المصدر: وكالات