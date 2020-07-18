مدرب بطلة العالم في التزحلق على الجليد يكشف المرض الذي كانت تعاني منه قبل "انتحارها"

كشف المدرب الروسي في التزحلق على الجليد، أندريه خيكالو، في حديث لوكالة "نوفوستي"، عن المرض الذي كانت تعاني منه إيكاتيرينا ألكسندروفسكايا التي وجدت متوفاة في فناء منزلها أمس الجمعة.

ووجدت ألكسندروفسكايا البالغة 20 عاما متوافاة تحت نافذة شقتها المتواجدة في الطابق السادس في أحد أبنية العاصمة الروسية موسكو، وتركت الراحلة رسالة بكلمة واحدة وهي "أحب"، ما يرجح نظرية الانتحار.

В Москве погибла ЧМ среди юниоров 2017 года в парном катании Екатерина Александровская. Тренер российской фигуристки, выступавшей за сборную Австралии, Андрей Хекало в интервью рассказал, что из-за болезни она перестала тренироваться еще в январе.https://t.co/zezztZUv4Dpic.twitter.com/uopL8XyjNb — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 18, 2020

وقال خيكالو آخر مدربي ألكسندروفسكايا، أن آخر حصة تدريبية كانت للراحلة في الـ10 من يناير الماضي، عندما أصيبت بنوبة صرع، وأدخلت على إثرها إلى المستشفى لمدة أسبوعين لمراقبتها عن كثب وإجراء كافة الفحوصات اللازمة، وحينها نصحها الأطباء بالابتعاد عن رياضتها المحببة.

Вопросы без ответа: ушедшая из жизни фигуристка Екатерина Александровская



В субботу в первой половине дня пришло печальное известие: в Москве на 21-м году жизни скончалась фигуристка Екатерина Александровская.https://t.co/y5WiT1wuWxpic.twitter.com/9o9PnkPryp — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 18, 2020

ولدت ألكسندروفسكايا في الأول من يناير عام 2000، ومنذ الرابعة من عمرها بدأت رحلتها مع التزحلق على الجليد، وفي عام 2012 بدأت بالمشاركة في فئة الثنائي، وبعد فشلها في الانضمام إلى الفريق الروسي للعبة نظرا للمنافسة الشديدة، ولرغبتها بالمشاركة في الأولمبياد حصلت على الجنسية الأسترالية وشكلت ثنائيا عام 2016 مع الأسترالي هارلي وندسور، الذي أصبح أول رياضي أسترالي من السكان الأصليين يمثل بلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية.

وفي عام 2017 حقق الثنائي ألكسندروفسكايا ووندسور ذهبية بطولة العالم للناشئين، وهي أول ذهبية لأستراليا في التزحلق على الجليد ليتأهلا للمشاركة في أولمبياد 2018.

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وعبر شريك ألكسندروفسكايا في التزحلق على الجليد وندسور بالإضافة للعديد من المدربين الذي تعاقبوا على تدريبها وأصدقائها عن صدمتهم وحزنهم بخبر وفاتها.

المصدر: rsport.ria.ru