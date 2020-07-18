"الفيفا" يلزم النجم الساحلي التونسي وكوليبالي بسداد مليون و400 ألف دولار للأهلي المصري

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حكما بقبول شكوى النادي الأهلي المصري المقدمة ضد نادي النجم الساحلي التونسي واللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي.

ويلزم الحكم النادي التونسي واللاعب متضامنين بسداد مبلغ مليون و400 ألف دولار، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارا من 31 أكتوبر 2019، حتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التي سبق أن تقدم بها الأهلي، في إطار تكليفات محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، للقائمين على الشؤون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.

الفيفا يحكم للأهلي في قضية النجم الساحلي وسليماني كوليبالي pic.twitter.com/xyQy8HcMwd — El-Ahly.Com (@ElAhlyDotCom) July 18, 2020

وجاء في حكم الاتحاد الدولي، إبلاغ النادي التونسي واللاعب، برقم حساب الأهلي، على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولي، ولن يجري رفع الإيقاف حتى يبلغ النادي الأهلي، الاتحاد الدولي، بتسلمه كل مستحقاته.

عاجل - الاتحاد الدولي يُلزم نادي النجم الساحلي و كوليبالي بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي خلال 45 يومًا. pic.twitter.com/szhk2mH8s3 — Magicano (@Magicanoo74) July 18, 2020

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كما شمل القرار أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق، بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النادي التونسي ولاعبه في غضون 45 يوما، بدءا من إخطار النادي الأهلي برقم الحساب البنكي سيطبق ما يلي:

– حظر النجم الساحلي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، حتى سداد المبلغ المستحق، ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويجري رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.

– في حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط في "الفيفا".

– حظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويجري رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.

– في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب في "الفيفا".

وقام الأهلي بإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم، بالقرار، لإخطار نظيره التونسي لمتابعة تنفيذه.

المصدر: RT

ناصر حاتم