وفاة سعد السعدي لاعب المنتخب العماني السابق عن عمر 33 عاما

نعى الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم السبت لاعب المنتخب العماني السابق سعد بن عبيد السعدي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 33 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

- الاتحاد العماني لكرة القدم ينعي المغفور له -بإذن الله- سعد بن عبيد السعدي لاعب منتخبنا الوطني سابقا. pic.twitter.com/DPcHCr2ydQ — OFA - Official Page (@OmanFA) July 18, 2020

ومثل السعدي العديد من الأندية المحلية، خلال مشوار الـ16 عاما التي قضاها على المستطيل الأخضر، حيث كانت بدايته في نادي السويق ثم انتقل لأندية صحار ومسقط ونادي الشباب، وله تجربة احترافية خارجية مثل فيها نادي السالمية الكويتي في موسم 2009.

وخاض السعدي العديد من المباريات الرسمية والودية مع المنتخب العماني بقيادة المدرب الفرنسي كلود لوروا في عام 2009.

وفاة مهاجم منتخبنا الوطني السابق سعد بن عبيد السعدي بعد معاناة مع مرض السرطان عن عمر يناهز 33 عاما ، ولعب السعدي للمنتخب الأول تحت قيادة المدرب الفرنسي كلود لوروا في عام 2009 ، كما لعب مع العديد من الأندية في السلطنة. pic.twitter.com/m5Ifuv4zqo — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 18, 2020

نتقدم بخالص التعازي وصدق المواساة لأسرة لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم سابقا ونادي الخابورة سعد بن عبيد السعدي والذي وافته المنية اليوم ..



( إنا لله وإنا إليه راجعون ) pic.twitter.com/F3SHXzyGan — نادي الخابورة الرياضي (@alkhaboura_club) July 18, 2020

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المصدر: وكالات