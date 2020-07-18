هاردن نجم روكتس يوضح حقيقة ارتدائه لقناع موال للشرطة

قال جيمس هاردن لاعب هيوستون روكتس المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إنه لم يخطط لأي رسالة سياسية بوضع قناع موال للشرطة ولم يكن مدركا لقيمته.

وتم التقاط بعض الصور لهاردن، الذي شارك في مباراة كل النجوم ثماني مرات، وهو يضع قناع مجموعة موالية للشرطة تحمل اسم "حياة الزرق مهمة" والتي تعتبر معاكسة لحركة "حياة السود مهمة".

وقال هاردن قبل تدريب روكتس مساء الجمعة: "حقا لم أكن أحاول التعبير عن أي رسالة سياسية، وضعت القناع لأنه كان يغطي وجهي بالكامل ولحيتي، الأمر بسيط، كنت أعتقد أنه لطيف".

James Harden says the "Thin Blue Line" mask he wore Thursday was not meant as a political statement. https://t.co/4yRZyjGO08 — SportsCenter (@SportsCenter) July 17, 2020

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واكتسبت حركة "حياة السود مهمة" زخما بعد مقتل جورج فلويد وهو رجل أسود توفي في عهدة شرطة مينابوليس في مايو.

وستسمح رابطة الدوري الأمريكي للاعبين بالتعبير عن العدالة الاجتماعية على قمصانهم بدلا من وضع أسمائهم عند استئناف الموسم، وقال هاردن إنه ما زال يفكر في الأمر.

وتستأنف الرابطة البطولة، التي توقفت في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، في 30 يوليو في ديزني وورلد بفلوريدا.

المصدر: "رويترز"