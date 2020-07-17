تتويج ريال مدريد بلقب "الليغا" يضيف لخزينة تشيلسي 20 مليون دولار!

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن تشيلسي الإنجليزي سيحصل على مبلغ 20 مليون يورو على أقل تقدير، بعد تتويج نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسب الصحيفة البريطانية، سيحصل تشيلسي على هذا المبلغ، بعد مساهمة لاعبه السابق إيدين هازارد بفوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، حيث نص عقد اللاعب مع النادي الملكي على بعض المزايا المادية الخاصة لتشيلسي حال حصول النجم البلجيكي على البطولات الكبرى رفقة "الميرينغي".

Chelsea set for huge cash boost after Eden Hazard helps Real Madrid win La Liga #ChelseaFChttps://t.co/zUgdiyPOv2 — Mirror Football (@MirrorFootball) July 17, 2020

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ونص العقد بين تشيلسي والريال، على أن يحصل "البلوز" على مبلغ 15 مليون يورو عند تأهل هازارد مع ريال مدريد لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة لمبلغ 20 مليون يورو حال الفوز بلقب الدوري الإسباني، وهما الأمران اللذان تحققا بالفعل، ليحصل نادي تشيلسي على مبلغ 35 مليون يورو بعد تتويج النادي الملكي بلقب "الليغا" أمس الخميس عقب تغلبه على ضيفه فياريال 2-1 ضمن الجولة الـ37 قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

وانضم هازارد البالغ 29 عاما إلى صفوف الريال الصيف الماضي قادما من تشيلسي بعقد لمدة 5 أعوام مقابل 100 مليون يورو.

المصدر: mirror.co.uk