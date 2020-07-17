بعد 16 عاما من الغياب.. ليدز يونايتد يعود للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"

أنهى ليدز يونايتد 16 عاما من الانتظار ليعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رسميا اليوم الجمعة مستفيدا من خسارة منافسه وست بروميتش ألبيون 2-1 أمام هدرسفيلد تاون.

وتعني النتيجة ضمان إنهاء المتصدر ليدز موسم دوري الدرجة الأولى في المركز الأول أو الثاني إذ يملك 87 نقطة بفارق خمس نقاط عن وست بروميتش صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.

ويمكن لليدز، الذي يحل ضيفا على ديربي كاونتي بعد غد الأحد، أن ينتزع لقب الدرجة الأولى قبل بداية مباراته إذا فشل برينتفورد صاحب المركز الثالث (81 نقطة) في الفوز على مضيفه ستوك سيتي غدا السبت.

16 – @LUFC have ended their 16 year wait for a return to the @premierleague, the longest gap a side has endured between relegation and promotion to the top-flight since the formation of the competition. Awake. pic.twitter.com/xzCLnPEq8A — OptaJoe (@OptaJoe) July 17, 2020

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن مدة الـ16 عاما التي احتاجها ليدز للعودة إلى دوري الأضواء، هي الأطول بين هبوط فريق لـ"التشامبيونشيب"، وصعوده لـ"البريميرليغ" من جديد.

16 years of hurt washed away.



Leeds United are back in the Premier League and the celebrations have begun at Elland Road 💙💛 pic.twitter.com/VhCdRb4HYQ — B/R Football (@brfootball) July 17, 2020

Leeds United promoted - the scene at Elland Road #lufcpic.twitter.com/8DeERWLRLH — Joe Cooper (@newscooperYEP) July 17, 2020

المصدر: رويترز+ وكالات