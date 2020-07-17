بعد 16 عاما من الغياب.. ليدز يونايتد يعود للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"
أنهى ليدز يونايتد 16 عاما من الانتظار ليعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رسميا اليوم الجمعة مستفيدا من خسارة منافسه وست بروميتش ألبيون 2-1 أمام هدرسفيلد تاون.
There you have it, @LUFC fans!#EFL | #SkyBetChampionshippic.twitter.com/9AdTrWUCBB— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) July 17, 2020
وتعني النتيجة ضمان إنهاء المتصدر ليدز موسم دوري الدرجة الأولى في المركز الأول أو الثاني إذ يملك 87 نقطة بفارق خمس نقاط عن وست بروميتش صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.
WE ARE BACK!!! @PremierLeague— Leeds United (@LUFC) July 17, 2020
ويمكن لليدز، الذي يحل ضيفا على ديربي كاونتي بعد غد الأحد، أن ينتزع لقب الدرجة الأولى قبل بداية مباراته إذا فشل برينتفورد صاحب المركز الثالث (81 نقطة) في الفوز على مضيفه ستوك سيتي غدا السبت.
16 – @LUFC have ended their 16 year wait for a return to the @premierleague, the longest gap a side has endured between relegation and promotion to the top-flight since the formation of the competition. Awake. pic.twitter.com/xzCLnPEq8A— OptaJoe (@OptaJoe) July 17, 2020
وحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن مدة الـ16 عاما التي احتاجها ليدز للعودة إلى دوري الأضواء، هي الأطول بين هبوط فريق لـ"التشامبيونشيب"، وصعوده لـ"البريميرليغ" من جديد.
16 years of hurt washed away.— B/R Football (@brfootball) July 17, 2020
Leeds United are back in the Premier League and the celebrations have begun at Elland Road 💙💛 pic.twitter.com/VhCdRb4HYQ
Leeds United promoted - the scene at Elland Road #lufcpic.twitter.com/8DeERWLRLH— Joe Cooper (@newscooperYEP) July 17, 2020
المصدر: رويترز+ وكالات