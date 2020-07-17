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اللجنة الأولمبية الدولية تصادق على عضوية الأميرة ريما بنت بندر آل سعود

الرياضة

اللجنة الأولمبية الدولية تصادق على عضوية الأميرة ريما بنت بندر آل سعود
saudiolympic/twitter
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صادقت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة على عضوية خمسة أشخاص جدد في المنظمة العالمية، منهم السعودية ريما بنت بندر آل سعود سفيرة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

وتتولى الأميرة عضوية اللجنة الأولمبية السعودية، إضافة إلى عضويتها في لجنة المرأة والرياضة، ووكيل الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

وشغلت قبل ذلك منصب وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير قبل أن تتحول إلى وزارة الرياضة، فضلا عن رئاستها للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

والأسماء الأربعة الأخرى التي تمت المصادقة على عضويتها هي:

1- البريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

2- كوليندا غرابار-كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا سابقا بين عامي 2015 و2020.

3- الكوبية ماريا دي لا كاريداد كولون روينيس، البطلة الأولمبية في مسابقة رمي الرمح عام 1980.

4- باتوشيغ باتبولد رئيس اللجنة الأولمبية المنغولية.

اللجنة الأولمبية الدولية تصادق على عضوية الأميرة ريما بنت بندر آل سعود
olympic.org
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المصدر: وكالات

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