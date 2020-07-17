شاهد.. غاريث بيل يرفض لمس الكأس ومشاركة زملائه رفع زيدان احتفالا بلقب "الليغا" (فيديو وصور)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات تظهر احتفال الويلزي غاريث بيل الباهت أمس الخميس بتتويج فريقه ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخ النادي الملكي.

Nice to see Gareth Bale still following Social Distancing guidelines when celebrating the La Liga trophy yesterday. pic.twitter.com/FKMI4TeoBV — Junaid (@Junaid_BCU) July 17, 2020

وتظهر الفيديوهات والصور التي يتم تداولها على نطاق واسع، النجم الويلزي وهو يرفض مشاركة زملائه في رفع مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان، وهو أحد الطقوس الاحتفالية في عالم الساحرة المستديرة تقديرا لدور المدرب خلال البطولة.

Gareth Bale couldn't be happier for Zidane 🤷‍♂️ pic.twitter.com/8G7AHdaDwJ — ESPN FC (@ESPNFC) July 16, 2020

كما امتنع بيل عن لمس كأس البطولة واكتفى بابتسامة خفيفة أثناء قيام زملائه بمعانقتها.

You’d be forgiven for thinking Gareth Bale had just signed and hadn’t got to know anyone at Real Madrid yet.



He’s been there SEVEN years. pic.twitter.com/xgqMU60N03 — Spencer FC (@SpencerOwen) July 16, 2020

وأظهر فيديو آخر بيل وهو يقوم بعرقلة زملائه أثناء الاحتفالات، مما دفع أحد المتابعين للقول: "إذا لم تكن تريد الاحتفال فلا داعي لعرقلة المحتفلين".

غاريث بيل معاق .. حتى في الاحتفال يعرقل زملاءه

pic.twitter.com/70t3ZysEuS — HORZBLACK | هورزبلاك (@HORZBLACK) July 16, 2020

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي