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شاهد.. غاريث بيل يرفض لمس الكأس ومشاركة زملائه رفع زيدان احتفالا بلقب "الليغا" (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. غاريث بيل يرفض لمس الكأس ومشاركة زملائه رفع زيدان احتفالا بلقب
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات تظهر احتفال الويلزي غاريث بيل الباهت أمس الخميس بتتويج فريقه ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخ النادي الملكي.

وتظهر الفيديوهات والصور التي يتم تداولها على نطاق واسع، النجم الويلزي وهو يرفض مشاركة زملائه في رفع مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان، وهو أحد الطقوس الاحتفالية في عالم الساحرة المستديرة تقديرا لدور المدرب خلال البطولة.

كما امتنع بيل عن لمس كأس البطولة واكتفى بابتسامة خفيفة أثناء قيام زملائه بمعانقتها.

وأظهر فيديو آخر بيل وهو يقوم بعرقلة زملائه أثناء الاحتفالات، مما دفع أحد المتابعين للقول: "إذا لم تكن تريد الاحتفال فلا داعي لعرقلة المحتفلين".

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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