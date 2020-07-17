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هاميلتون يقود مرسيدس للتفوق بجولة التجارب الحرة الأولى بجائزة هنغاريا الكبرى للفورمولا1

الرياضة

هاميلتون يقود مرسيدس للتفوق بجولة التجارب الحرة الأولى بجائزة هنغاريا الكبرى للفورمولا1
Globallookpress Hoch Zwei
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بدأ بطل العالم ست مرات، البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، سعيه للفوز بسباق جائزة هنغاريا الكبرى للسيارات ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد للمرة الثامنة في مسيرته.

وتفوق هاميلتون في جولة التجارب الحرة الأولى لثالث سباقات الموسم الحالي بينما احتل زميله في الفريق فالتيري بوتاس المركز الثاني اليوم الجمعة.

وسجل هاميلتون أفضل زمن في الجولة وهو دقيقة واحدة و16.003 ثانية متفوقا بفارق 0.086 من الثانية على زميله الفنلندي بوتاس متصدر الترتيب العام رغم أنه استخدم إطارات أكثر صلابة من بوتاس.

وسيطرت سيارات تستخدم محركات مرسيدس على المراكز الأربعة الأولى في الجولة بعدما احتل سائقا "ريسنغ بوينت" المكسيكي سيرجيو بيريز والكندي لانس سترول المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

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وتخلف بيريز بفارق نصف ثانية عن زمن هاميلتون بينما تفوق على زميله سترول بفارق 0.437 من الثانية.

ويحتل بوتاس المركز الأول بين السائقين في الترتيب العام متفوقا بفارق ست نقاط عن هاميلتون الثاني بعد فوز كل منهما بسباق في أول جولتين من الموسم في حلبة "ريد بول" في النمسا.

وفاز هاميلتون بالسباق الهنغاري سبع مرات وهو رقم قياسي غير مسبوق وإذا ما توج بالسباق للمرة الثامنة مطلع الأسبوع المقبل فإنه سيعادل الرقم القياسي العالمي في سباق واحد والذي سجله الألماني المعتزل مايكل شوماخر في فرنسا.

المصدر: رويترز

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