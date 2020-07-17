لقب ريال مدريد يحرم نجم برشلونة من إنجاز تاريخي

وقف تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم بوجه مواصلة لاعب الوسط التشيلي أرتور فيدال نجم وسط برشلونة، أحد أهم إنجازاته.

ليلة الخميس كانت ليلة حسم ريال مدريد للقب الليغا للمرة الـ34 في تاريخه، بعد الفوز على فياريال 2-1، بالمقابل تجرع برشلونة هزيمة أمام أوساسونا بنفس النتيجة.

بهذا توقفت سلسلة فيدال في الحصول على جميع الدوريات المحلية التي لعب بها إلى 8 ألقاب متتالية منذ 2012.

Pour la 1ère fois depuis 8 ans, pas de championnat domestique pour Arturo Vidal. Pendant cette période, le chilien a gagné 4 scudettos avec la Juventus, 3 Bundesliga avec le Bayern et 1 Liga avec le FC Barcelone de façon consécutive. #LigaFr@FCB_NewsFRpic.twitter.com/qZhnn82JqB — Foot en Espagne (@FootEnEspagne) July 17, 2020

#Stats 📊: Pour la 1è fois depuis 2012 Arturo Vidal 🇨🇱 ne remporte pas le championnat avec son club



2012 : 🏆 🇮🇹

2013 : 🏆 🇮🇹

2014 : 🏆 🇮🇹

2015 : 🏆 🇮🇹

2016 : 🏆 🇩🇪

2017 : 🏆 🇩🇪

2018 : 🏆 🇩🇪

2019 : 🏆 🇪🇸

2020 : 🥈 🇪🇸 pic.twitter.com/ySpEPDoNx2 — Footballdayy (@Footballdayy2) July 17, 2020

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ونال فيدال مع يوفنتوس الإيطالي 4 ألقاب دوري، قبل رحيله عن الفريق صيف 2015، إلى بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني.

وحصل التشيلي مع الفريق البافاري على لقب الدوري 3 مرات، قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق الكتالوني عام 2018.

ونجح في التتويج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة العام الماضي، قبل أن تنتهي السلسة بفوز ريال مدريد على اللقب لهذا الموسم.

يذكر أن اللاعب البالغ 33 عاما كان قريبا من الذهاب إلى إنتر ميلان في يناير 2020، لكن إدارة برشلونة رفضت بشكل قاطع انتقال اللاعب إلى الفريق الإيطالي، برغبة من الجهاز الفني ومعاونيه.

المصدر: "وكالات"