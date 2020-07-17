في ليلة سقوط فريقه.. نجم برشلونة يثير الجدل بلقطة على مدرجات "كامب نو" (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها البرازيلي آرثر ميلو، نجم وسط برشلونة، بشكل غريب في مدرجات ملعب "كامب نو" أثناء مباراة فريقه أمام أوساسونا، الخميس.

والتقطت عدسات الكاميرا رد فعل آرثر بعد استقبال برشلونة الهدف الأول من ضيفه في الشوط الأول، حيث ظهر اللاعب البرازيلي وهو يتثاءب ويغلبه النوم خلال المباراة.

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وأثارت لقطة لاعب الوسط البالغ 23 عاما، غضب مشجعي الفريق الكتالوني، كون الفريق كان لا يزال يقاتل للحفاظ على لقب الليغا.

ووقع آرثر، على عقد مع يوفنتوس الإيطالي، يستمر بموجبه ضمن صفوف فريق السيدة العجوز، حتى عام 2025، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 72 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو، مكافآت.

وكان اللاعب البرازيلي، قد انضم لصفوف برشلونة، صيف عام 2018، قادما من غريميو البرازيلي ولكنه فشل في تقديم المستوى المأمول منه مع البارسا، إذ خاض 71 مباراة، وسجل 4 أهداف.

وتعرض برشلونة لخسارة مريرة على أرض ملعبه "الكامب نو" أمام ضيفه أوساسونا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT