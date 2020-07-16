بنزيما يفتتح التسجيل لريال مدريد في شباك فياريال بمباراة "التتويج باللقب" (فيديو)
Reuters
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افتتح الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد باب التسجيل في المباراة التي تجمع فريقه حاليا بضيفه فياريال ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل بنزيما هدفه في الدقيقة الـ29 من عمر اللقاء.
هدف اول الريال "بنزيما" 😍 #ريال_مدريد_فياريالpic.twitter.com/ik5KpTDTDH— أهداف الليغا (@LaLigaHD1) July 16, 2020
وسيتوج ريال مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه إذا حقق الفوز في مباراة اليوم بغض النظر عن نتيجة مطارده وغريمه التقليدي برشلونة الذي يتأخر حاليا في النتيجة أمام ضيفه أوساسونا بهدف دون رد.
المصدر: RT