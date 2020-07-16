بنزيما يفتتح التسجيل لريال مدريد في شباك فياريال بمباراة "التتويج باللقب" (فيديو)

افتتح الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد باب التسجيل في المباراة التي تجمع فريقه حاليا بضيفه فياريال ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل بنزيما هدفه في الدقيقة الـ29 من عمر اللقاء.

وسيتوج ريال مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه إذا حقق الفوز في مباراة اليوم بغض النظر عن نتيجة مطارده وغريمه التقليدي برشلونة الذي يتأخر حاليا في النتيجة أمام ضيفه أوساسونا بهدف دون رد.

المصدر: RT