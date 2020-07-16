ريال مدريد يعرض قميصه الاحتفالي بلقب "الليغا" عن طريق الخطأ (صورة)

ارتكب نادي ريال مدريد الإسباني، خطأ، تسبب في تسريب القميص الذي سيحتفل به اللاعبون مع الجماهير بتحقيق لقب "الليغا" هذا الموسم، في حال الفوز على فياريال اليوم الخميس.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية صورة للقميص المخصص لاحتفال الريال بلقب الدوري، تم التقاطها من تطبيق متجر النادي الملكي الرسمي، تم نشرها بالخطأ، قبل أن تحذف في وقت لاحق.

ويحمل القميص رقم 34 في الخلف مع كلمة "الأبطال"، في إشارة لمجموع ألقاب الريال في الدوري، ومحدد ثمنه بـ109.95 يورو.

😮😮😮 ¡¡El Real Madrid pone a la venta la camiseta de campeones por error!! 😬 https://t.co/X1Kb3L3dmY — MARCA (@marca) July 16, 2020

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ويتصدر ريال مدريد فرق الدوري برصيد 83 نقطة وبفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

وتبدو فرصة النادي الملكي كبيرة للغاية في حسم تتويجه اليوم بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي بعدد مرات التتويج بلقب "الليغا"، ويوسع الفارق عن أقرب مطارديه برشلونة صاحب الـ26 لقبا.

ويحتاج الريال لنقطتين فقط من أصل 6 متاحة في مباراتيه المقبلتين لحسم تتويجه باللقب.

ويكفي الفريق الملكي الفوز اليوم على ضيفه فياريال "الغواصات الصفراء" ليتوج رسميا، قبل جولة من نهاية المسابقة، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة، أو نتيجة مباراتي غريمه برشلونة.

المصدر: وكالات