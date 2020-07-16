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رابطة الدوري الروسي تعلن عن 9 إصابات بكورونا بصفوف سوتشي

الرياضة

رابطة الدوري الروسي تعلن عن 9 إصابات بكورونا بصفوف سوتشي
Sputnik
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أعلنت رابطة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس أن فريق سوتشي لن يخوض مباراته المقررة اليوم أمام تامبوف لحساب الجولة الـ29 من المسابقة بعد إصابة 9 من أفراده بكورونا.

ولم توضح الرابطة إن كانت الحالات الإيجابية بين اللاعبين أو طاقم الفريق.

ويحتل سوتشي المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 33 نقطة قبل جولتين على نهاية المسابقة التي توج بلقبها مبكرا زينيت للمرة السادسة في تاريخه.

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المصدر: rsport.ria.ru

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