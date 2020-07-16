نجم المنتخب العراقي السابق: قريبا أعلن عن شفائي من كورونا "اللعين" (فيديو)

أعلن نجم المنتخب العراقي السابق عماد محمد قرب شفائه من فيروس كورونا المستجد بعد أيام على إعلان إصابته بالفيروس.

ونشر محمد مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، شكر خلاله جميع الذين اتصلوا واطمأنوا على صحته في الآونة الأخيرة، وقال أنه سيعلن في اليومين المقبلين انتصاره على الفيروس "اللعين".

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يذكر أن عماد محمد، نجم منتخب العراق السابق لكرة القدم والمدرب الحالي لمنتخب ناشئي "أسود الرافدين"، كان قد فرغ الفندق الذي يملكه في محافظة كربلاء ليكون مكانا لحجر المصابين وبشكل مجاني.

وعماد محمد من مواليد كربلاء 1979 وهو أحد نجوم المنتخب العراقي الذي حصل على لقب كأس آسيا عام 2007، ولعب في أولمبياد أثينا عام 2004 عندما حصل المنتخب العراقي على المركز الرابع، كما لعب في كأس العالم للشباب بكندا عام 2002.

ويعد الهدف الذهبي الذي سجله محمد في نهائي بطولة آسيا للشباب عام 2000 على المنتخب الياباني أبرز إنجازاته، فضلا عن الاحتراف في الدوريات، القطري، والإيراني، والمصري عندما لعب لنادي الزمالك.

المصدر: RT