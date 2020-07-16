 
مباشر

إيقاف مدرب فيرونا بسبب الإساءة للحكام خلال مواجهة روما

الرياضة

إيقاف مدرب فيرونا بسبب الإساءة للحكام خلال مواجهة روما
Globallookpress Paola Garbuio/Lapresse
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/obs6

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف إيفان يوريتش مدرب فيرونا مباراة واحدة وتغريمه 15 ألف يورو بسبب الإساءة للحكام خلال المباراة التي خسر بها فريقه أمام روما 2-1.

وعوقب الكرواتي يوريتش بطرده من الملعب بعد الاعتراض على الحكم عقب احتساب ركلة جزاء لروما في الدقيقة العاشرة أمس الأربعاء، سجل منها الفرنسي جوردان فريتو الهدف الأول في اللقاء.

وقالت لجنة الانضباط في بيان رسمي اليوم الخميس، إن المدرب تعرض للعقوبة والغرامة بسبب "توجيه تعليقات تفتقر للاحترام للحكام إلى جانب إطلاق عبارات مسيئة نحو مساعدي الحكام".

إقرأ المزيد
ساسولو يفرض التعادل على يوفنتوس في مباراة غزيرة بالأهداف (فيديو)
ساسولو يفرض التعادل على يوفنتوس في مباراة غزيرة بالأهداف (فيديو)

وسيغيب يوريتش عن دكة بدلاء فريقه الذي يحتل المركز التاسع، عندما يستضيف أتلانتا صاحب المركز الثاني يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا