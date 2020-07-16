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سولشاير ينتقد موعد نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الرياضة

سولشاير ينتقد موعد نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
AFP PETER POWELL
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قال النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه ليس من العدل أن يحصل تشيلسي على 48 ساعة أكثر من فريقه للاستعداد لمواجهتهما بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد المقبل.

ويلعب اليونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في وقت لاحق من اليوم الخميس، بينما يدخل تشيلسي مباراة الدور قبل النهائي عقب انتصاره على نورويتش سيتي بهدف دون رد أمس الأول.

وأبلغ سولشاير الصحفيين: "هناك أمر مقلق وهو حصول (تشيلسي) على 48 ساعة أكثر منا للراحة والتعافي. هذا ليس عادلا".

وتابع: "تحدثنا عن العدالة في جدول المباريات قبل استئناف المنافسات. يجب علي التفكير بشأن مباراة الخميس. علينا الفوز بهذه المباراة ثم التفكير في المواجهة التالية".

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وأشار إلى أن فريقه بحالة جيدة وأنه يستطيع التعامل مع جدول المباريات المقبلة.

وأضاف: "الأسبوعان المقبلان سيكونان مرهقين لكننا في حالة بدنية جيدة. اللاعبون في حالة بدنية هي الأفضل منذ أعوام".

المصدر: رويترز

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