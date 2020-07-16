مانشستر سيتي يكشف عن قميصه الأساسي الجديد (فيديو وصور)

كشف مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن القميص الأساسي الذي سيرتديه الموسم الجديد 2020-2021.

وأعلن سيتي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن القميص الأساسي للفريق والذي يظهر باللون السماوي المعتاد مع وجود شبكة عنكبوتية منحته تصميما مميزا.

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وكان فريق مانشستر سيتى قد تغلب على بورنموث 2-1 في المباراة التي جمعت الطرفين، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدورى الإنجليزي.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد المقبل، بعدما فقد لقب البريميرليغ لصالح ليفربول.