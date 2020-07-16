مانشستر سيتي يكشف عن قميصه الأساسي الجديد (فيديو وصور)
كشف مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن القميص الأساسي الذي سيرتديه الموسم الجديد 2020-2021.
وأعلن سيتي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن القميص الأساسي للفريق والذي يظهر باللون السماوي المعتاد مع وجود شبكة عنكبوتية منحته تصميما مميزا.
From the City, by the City, for the City.— Manchester City (@ManCity) July 16, 2020
Our @pumafootball 2020/21 Home Kit 💎
Shop now: https://t.co/TenzWo9Hnc
🏙 #ThisIsOurCitypic.twitter.com/NojpfkXYR9
🔙 to the City— Manchester City (@ManCity) July 16, 2020
Shop now: https://t.co/TenzWorieK
🏙 #ThisIsOurCitypic.twitter.com/R0P0SK1ZFM
وكان فريق مانشستر سيتى قد تغلب على بورنموث 2-1 في المباراة التي جمعت الطرفين، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدورى الإنجليزي.
ويواجه مانشستر سيتي نظيره أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد المقبل، بعدما فقد لقب البريميرليغ لصالح ليفربول.