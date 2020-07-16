رسميا.. تحديد هوية البلد المستضيف لمباريات العرب في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا، الخميس، عن البلد المستضيف للمباريات المتبقية من منافسات النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي عن اختيار قطر لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا والتى تضم الأندية العربية، وذلك اعتبارا من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

إقرأ المزيد

وأكد بيان الاتحاد أن الاتحادات الوطنية الآسيوية تمتلك فرصة حتى 24 يوليو من أجل تقيدم طلبات استضافة مباريات دوري أبطال آسيا لمنطفة شرق آسيا، وحتى 17 يوليو من أجل طلب استضافة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن سابقا عن موعد استئناف المسابقات لمنطقة غرب القارة بنظام جديد حيث تقام جميع مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي حسب النظام الأصلي، في حين تقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة.

يذكر أن مباريات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي متوقفة منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر:the-afc.com