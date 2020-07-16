شاهد.. راموس يستعرض جسده قبل مواجهة فياريال الحاسمة

رغم اقتراب المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد من الاعتزال مع تقدمه في السن، إلا أنه ما زال قادرا على إبهار متابعيه بعضلات جسده وقوته حتى الآن.

ونشر راموس البالغ 34 عاما، صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، أثناء تدريبات فريقه وهو في كامل لياقته البدنية، تحت تعليق: "لقد حان دورنا، هيا بنا"، لتنهال عليها التعليقات وتحصد أكثر من مليوني إعجاب.

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ويقف ريال مدريد على بعد خطوة من تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه، وربما يحسم الأمر بشكل كامل مساء اليوم الخميس أمام فياريال ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الليغا.

ووفقا لصحيفة "آس"الإسبانية، فإن المدافع راموس على بعد هدف واحد فقط من الوصول إلى المئوية التهديفية الأولى له (100 هدف) على مستوى الأندية في مسيرته مع ريال مدريد وفريقه السابق إشبيلية الإسباني، إلى جانب تسجيله 21 هدفا دوليا مع منتخب إسبانيا.

المصدر: instagram\sergioramos