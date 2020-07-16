 
مباشر

شاهد.. راموس يستعرض جسده قبل مواجهة فياريال الحاسمة

الرياضة

شاهد.. راموس يستعرض جسده قبل مواجهة فياريال الحاسمة
AFP GABRIEL BOUYS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/obmn

رغم اقتراب المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد من الاعتزال مع تقدمه في السن، إلا أنه ما زال قادرا على إبهار متابعيه بعضلات جسده وقوته حتى الآن.

ونشر راموس البالغ 34 عاما، صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، أثناء تدريبات فريقه وهو في كامل لياقته البدنية، تحت تعليق: "لقد حان دورنا، هيا بنا"، لتنهال عليها التعليقات وتحصد أكثر من مليوني إعجاب. 

إقرأ المزيد
راموس يقترب من تحقيق رقم استثنائي قبل انتهاء الموسم
راموس يقترب من تحقيق رقم استثنائي قبل انتهاء الموسم

ويقف ريال مدريد على بعد خطوة من تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه، وربما يحسم الأمر بشكل كامل مساء اليوم الخميس أمام فياريال ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الليغا.

ووفقا لصحيفة "آس"الإسبانية، فإن المدافع راموس على بعد هدف واحد فقط من الوصول إلى المئوية التهديفية الأولى له (100 هدف) على مستوى الأندية في مسيرته مع ريال مدريد وفريقه السابق إشبيلية الإسباني، إلى جانب  تسجيله 21 هدفا دوليا مع منتخب إسبانيا.

المصدر: instagram\sergioramos

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا