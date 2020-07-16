بطل المصارعة البلغارية ضحية جديدة لفيروس كورونا

توفي بطل المصارعة البلغاري نيكولاي شتيريف، الأربعاء، عقب إدخاله المستشفى وهو في حالة خطرة بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولم يفلح نيكولاي في التعافي من الفيروس بعد ثبوت إصابته الشهر الفائت مقارنة بوضع والد بطل المصارعة الشهير سيميون شتيريف المستقر صحيا بعد إصابته بـ"كوفيد-19" هو الآخر.

ووفقا لمصادر صحفية بلغارية وصل نيكولاي بالفعل إلى المستشفى في حالة خطيرة للغاية 19 يونيو، قبل أن يفارق الحياة صباح الأربعاء.

Nikolay Shterev ucciso dal Covid a trentatré anni https://t.co/Ls8aAkNipu — laRegione (@laregione) July 15, 2020

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وأحرز شتيريف الابن، لقب بطولة دان كولوف الدولية في 2011 في فئة 125 كلغ، وأصبح بطلا وطنيا في الفئة عينها عام 2018.

واضطر المصارع البلغاري للتوقف قبل عام بعد ثبوت تعاطيه مادة كاندارين المنشطة وتعرضه لإيقاف مدته 4 سنوات عن خوض المسابقات.

ومع ذلك، كان ينوي العودة إلى بساط المصارعة للمنافسة والمشاركة في الألعاب الأولمبية يوما ما.

وله تصريح سابق قال فيه: "أرى مستقبلي في المصارعة، لقد قضيت حياتي كلها على تلك السجادة.

المصدر: laregione.ch