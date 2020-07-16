تأجيل حفل تكريم صلاح في مصر بسبب قرار إنجليزي

اعتذر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، عن الحضور إلى القاهرة من أجل حفل تكريمه الذي يعتزم الاتحاد المصري لكرة القدم إقامته بعد تتويج "الفرعون" مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي.

وأجرى أعضاء اللجنة الخماسية وجهاز المنتخب اتصالات لتهنئة صلاح وإخباره بموضوع حفل التكريم، لكن اللاعب البالغ 28 عاما أكد أن الحكومة الإنجليزية اتخذت قرارا بأن يتم عزل أي فرد غادر أراضيها ولو ليوم واحد ثم يعود 14 يوما، لضمان خلوه من فيروس كورونا.

Mohamed Salah has now been involved in 100 Premier League goals for Liverpool.



🔴 104 Games



⚽️ 73 Goals



🅰️ 27 Assists



KING. OF. EGYPT. 👑🇪🇬 pic.twitter.com/aw18oAr3il — Mozo Football (@MozoFootball) July 8, 2020

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وبذلك قرر اتحاد الكرة، تأجيل حفل التكريم الخاص بصلاح، واقترح جهاز منتخب الفراعنة أن يتم الحفل مع أول تجمع لضمان حضور جميع زملائه في المنتخب.

وساهم صلاح في تتويج فريقه ليفربول بلقب البريميرليغ، لأول مرة بعد غياب 30 عاما، بعدما حسم المنافسة مع مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، بفارق 4 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

ويسعى صلاح لحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، كثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، بعد الأسطورتين، آلان شيرار، وتيري هنري.

المصدر: "وكالات"