ميلان يقلب الطاولة على بارما في "الكالتشيو" (فيديو)

قلب ميلان تأخره بهدف أمام ضيفه بارما إلى فوز عريض 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح الضيوف باب التسجيل عند الدقيقة 44 عن طريق السلوفيني جاسمين كوريتش، قبل أن ينتفض ميلان في الشوط الثاني ويسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من الإيفواري فرانك كيسي وأليسيو رومانيولي والتركي هاكان كالهانغولو في الدقائق 55 و59 و77 على التوالي.

ميلان القوة، ميلان المرجلة، ميلان الأسطوري يعود وينتصر ويقتنص ثلاث نقاط غالية! 💪🏻



مسيرة اللاهزيمة مستمرة 😍#ميلان_دائمًا 🔴⚫ | #ميلان_بارماpic.twitter.com/A8lfpCTp0Z — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) July 15, 2020

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد بارما عند 40 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

هدف ميلان الثاني القائد رومانيولي 🥰 ..#ميلان_بارماpic.twitter.com/z9qRmpfWDe — قروب ميلان وآتس آب☾ (@A_C_M_i) July 15, 2020

المصدر: RT