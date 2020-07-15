سبارتاك موسكو يقسو على أخمات بثلاثية نظيفة في الدوري الروسي (فيديو)

تغلب سبارتاك موسكو على ضيفه أخمات القادم من مدينة غروزني بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ29 قبل الأخيرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من رومان زوبنين وألكسندر سوبولوف والهولندي غوس تيل في الدقائق 51 و81 و90+3 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع سبارتاك رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد أخمات عند 31 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري.

وفي مباريات أخرى اليوم، تغلب أرسنال على مضيفه أورال 3-1، وتعادل كراسنودار مع كريليا سوفيتوف من دون أهداف.

المصدر: rsport.ria.ru