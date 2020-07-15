اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد "التزامها التام" بإقامة الأولمبياد في 2021

قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء، إن منظمته ما زالت ملتزمة تماما بإقامة الأولمبياد في طوكيو عام 2021 وتدرس عدة سيناريوهات من أجل تنظيمها بصورة آمنة.

وأبلغ باخ الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "ما زلنا ملتزمين تماما بإقامة أولمبياد طوكيو العام المقبل في يوليو وأغسطس".

وأضاف: "أولويتنا هي سلامة كل المشاركين... ولهذا السبب ندرس عدة سيناريوهات لأننا لا نعرف كيف سيكون الوضع الصحي بعد عام من الآن".

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وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت في مارس الماضي تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي تسبب بإيقاف حركة الرياضة العالمية.

المصدر: رويترز