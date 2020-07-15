IFAB يمدد رسميا العمل بقانون التبديلات الخمسة حتى 2021

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، تمديد العمل بالقانون الاستثنائي الصادر في 8 مايو الماضي، الخاص بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة، لكل فريق، حتى نهاية الموسم المقبل.

Five-substitute option extended into 2021 in response to COVID-19 pandemic

➡️https://t.co/geULA8ZvSnpic.twitter.com/UxSRg6dAvU — FIFA Media (@fifamedia) July 15, 2020

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وأكد المجلس أن قرار تمديد العمل بالقانون الاستثنائي (خمسة تبديلات عوضا عن ثلاثة) جاء للحفاظ على سلامة اللاعبين في ظل ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي ستتأخر انطلاقته بسبب جائحة كورونا.

وأوقفت الجائحة النشاط الكروي حول العالم ما يزيد على 3 أشهر قبل استكمال ما تبقى من الموسم الجاري.

ولفت المجلس إلى أن ضغط جدول المباريات مع اللعب وسط ظروف مناخية مختلفة فرض على مجلس الاتحاد الدولي ضرورة مد العمل بقانون التبديلات الـ5 على 4 فترات منها الاستراحة بين شوطي المباراة الواحدة.

كما ترك "IFAB" الحرية لمنظمي البطولات المختلفة بشأن تطبيق هذا القانون الاستثنائي من عدمه.

المصدر: وكالات