لأول مرة أربع مباريات يوميا.. الإعلان عن جدول مباريات مونديال قطر 2022 (صورة)

سيتمكن جمهور كأس العالم لكرة القدم من مشاهدة 4 مباريات يوميا لأول مرة عبر التلفزيون خلال 11 ساعة في دور المجموعات بنسخة قطر 2022 بعد تأكيد جدول المباريات الأربعاء.

وبسبب المسافات القصيرة في التنقلات داخل قطر سيكون من الممكن للجماهير، التي ستحضر النهائيات بمشاركة 32 منتخبا، متابعة أكثر من مباراة باليوم الواحد.

وتنطلق المباريات في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت جرينتش) بينما تنطلق آخر مباراة باليوم في الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت جرينتش) وتنتهي قبل منتصف الليل.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 نوفمبر 2022 في إستاد "البيت" الذي يسع 60 ألف مشجع والمصمم على شكل خيمة تقليدية.

وتلعب المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر في إستاد "لوسيل" الذي يسع 80 ألف مشجع، فيما يستضيف إستاد خليفة الدولي قبلها بيوم واحد المباراة الترتيبية لتحديد الفائز بالمركز الثالث.

وسيتم تحديد إستاد وتوقيت انطلاق كل مباراة للمجموعات، بعد القرعة النهائية المزمع إجراؤها عقب نهاية روزنامة تصفيات المباريات الدولية المؤهلة للبطولة في مارس 2022.

المصدر: RT