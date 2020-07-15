لاعب شالكه يعتذر بعد ظهوره بقميص الغريم بوروسيا دورتموند

تقدم الويلزي، رابي ماتوندو، لاعب شالكه الألماني، باعتذار لمشجعي فريقه، غداة توبيخه من قبل إدارة ناديه لظهوره في صالة تمارين رياضية وهو يرتدي قميص النادي الغريم، بوروسيا دورتموند.

وكشف المدير الرياضي لشالكه، يوخن شنايدر، أمس الثلاثاء، أنه وبّخ اللاعب البالغ 19 عاما، بعد ظهوره في صورة نشرتها صالة رياضية في العاصمة الويلزية كارديف على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي قميصا لدورتموند يحمل اسم صديقه الإنجليزي، جايدون سانشو.

وكتب ماتوندو اليوم الأربعاء عبر حسابه في "تويتر": "أريد ان أكون صريحا: لقد كنت ساذجا وارتديت القميص في حصة تدريب خاصة. كان (هدية) من صديقي المقرب جايدون سانشو. ارتديته فقط من أجل جايدون، لم يكن للأمر أي علاقة بدورتموند".

وشدد اللاعب الشاب على أنه لم يفكر قبل ارتداء القميص "بتبعات هذا الأمر، وأن هذا الأمر ممكن أن يثير غضب كثيرين (...) لا عذر لهذا التصرف غير الناضج".

وتوجه اللاعب بالاعتذار إلى "كل من انزعج أو شعر بالإهانة من تصرفي"، مؤكدا:" سأقدم دائما كل ما لدي عندما أركض من أجل شالكه، لأظهر إلى أي مدى أحب هذا النادي".

A sincere apology. To @s04 and all the fans. pic.twitter.com/RjUqpPIVFL — Rabbi Matondo (@rabbi_matondo) July 15, 2020

وأثارت الصورة، انتقادات واسعة من مشجعي شالكه، على خلفية التنافس الحاد بين ناديي إقليم الرور في غرب ألمانيا.

ودعا بعض مشجعي النادي ماتوندو إلى "الخروج من الباب"، في إشارة إلى الرحيل عن النادي طالما أنه يفضل ارتداء قميص يحمل ألوان غريمه اللدود.

Jochen Schneider on the pictures of Rabbi Matondo wearing a BVB kit on Instagram: “I made it more than clear to Rabbi what I think of such a thoughtless action. He is only 19 years old but that shouldn't happen. pic.twitter.com/j4J0xF9rTq — Schalke Daily (@S04Daily) July 14, 2020

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وعلى رغم التنافس بين الفريقين، تجمع صداقة شخصية بين ماتوندو وسانشو البالغ من العمر 20 عاما.

وانضم الويلزي ماتوندو إلى صفوف شالكه في يناير 2019 مقابل 10 ملايين يورو، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث نشأ في صفوف أكاديميته إلى جانب سانشو.

المصدر: أ ف ب