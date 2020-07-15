سواريز يدافع عن تقنية الفيديو ويحدد المسؤول عن خسارة اللقب

اعترف الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بأن تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم أمر مستحيل، مؤكدا ضرورة عدم البحث عن أعذار.

وأجرى سواريز مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الثلاثاء، بمناسبة حلوله بالمركز الثالث كأفضل هداف في تاريخ برشلونة برصيد 195 هدفا في 278 مباراة.

وقال مهاجم برشلونة إن "البحث عن أعذار وتبرير ما حدث بأخطاء تقنية الفيديو وما إلى ذلك لن يفيد، وإن الحل في مثل هذه الأمور يكون البحث عن الأخطاء من أجل إصلاحها".

💬 "Griezmann es un jugador al que hay que tener. Tiene una forma de ser que es muy bienvenido dentro del plantel y muy querido"https://t.co/V4hCfPX7hYpic.twitter.com/qcgFby04dj — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 15, 2020

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وأضاف المهاجم البالغ 33 عاما: "في الليغا وفيما يتعلق في المنافسة علينا أن ننتقد أنفسنا فقط، لقد تركنا (اللقب) يهرب من أيدينا بعدما كنا متصدرين".

وتابع سواريز: "نحن ندرك أننا اعتمدنا على أنفسنا، ولا نجد أي عذر، الآن علينا العمل من أجل هيبة النادي، علينا أن نفوز بالمباراتين المتبقيتين ثم نركز بشكل كامل على اللقب الوحيد الذي يمكننا تحقيقه، وهو دوري الأبطال".

وواصل: "علينا أن نقاتل دائما، لأن هذا هو ثمن وجودنا في برشلونة، ما حدث في الليغا يجعلنا ننتقد أنفسنا ونستعد لما يأتي بعد ذلك من منافسات لكي نتعلم من أخطائنا".

ويتخلف برشلونة عن المتصدر ريال مدريد بفارق 4 نقاط، مع تبقي جولتين على النهاية.

وينتظر نادي ريال مدريد، الغريم التقليدي للنادي الكتالوني، التتويج رسميا للمرة الـ 34 في تاريخه في حال نجح في تحقيق الفوز أمام فياريال ضمن الجولة 37 غدا الخميس.

المصدر: mundodeportivo