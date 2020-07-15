شاهد.. مهرجان تهديفي يتوج أتلانتا ملكا للأهداف

واصل أتلانتا مهرجاناته التهديفية وانتزع الوصافة مؤقتا بتعميقه جراح ضيفه وجاره اللومباردي بريشيا (6-2) الثلاثاء، في افتتاح المرحلة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل الكرواتي، ماريو باشاليتش، هاتريك في الدقائق 2 و55 و59 ، رافعا رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، وأضاف الهولندي مارتن دي رون (25) والأوكراني روسلان مالينوفسكي (28) والكولومبي دوفان زاباتا (30) الأهداف الثلاثة الاخرى، فيما سجل إرنستو توريغروسا (8) والسلوفاكي نيكولاس سباليك (83) هدفي بريشيا.

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وعاد أتلانتا إلى سلسلة الانتصارات التي توقفت عند 9 متتالية في المرحلة الماضية، عندما كان في طريقه إلى الفوز على مضيفه يوفنتوس، قبل أن يدرك الأخير التعادل 2-2، وحقق فوزه الـ21 هذا الموسم رافعا رصيده إلى 70 نقطة بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ولاتسيو، اللذين يحلان ضيفين على سبال وأودينيزي الخميس والأربعاء على التوالي.

وبات أتلانتا الذي رفع غلته التهديفية إلى 93 هدفا في 33 مباراة في الدوري، وهو أقوى هجوم في "الكالتشيو" حتى الآن، على بعد ست نقاط من يوفنتوس، الساعي إلى لقبه التاسع تواليا، والذي يحل ضيفا على ساسوولو غدا.

وبحسب موقع أوبتا للاحصاءات الرياضية، فإن أتلانتا أصبح ثالث فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يصل حاجز 93 هدفا في 33 مباراة، بعد تورينو (105 أهداف موسم 1947-1948)، وميلان (103 أهداف موسم 1949-1950، و101 هدف موسم 1950-1951).

المصدر: "أ ف ب"