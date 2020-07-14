جدارية ضخمة للمقاتل الروسي بيوتر يان تكريما له بعد تتويجه بلقب بطل UFC في جزيرة النزال (فيديو وصور)
رسم أحد الفنانين في مدينة بطرسبورغ الروسية لوحة جدارية ضخمة للمقاتل الروسي بيوتر يان تكريما له عقب تتويجه بلقب بطل UFC للفنون القتالية المختلطة MMA بوزن الديك (61 كغ).
🔥 This Petr Yan mural in St Petersburg is LIT!@PetrYanUFC 🇷🇺 pic.twitter.com/Ed27NhtFMv— RT Sport (on Fight Island) 🏝️ (@RTSportNews) July 14, 2020
وأحرز يان الملقب بـ"No Mercy" (لا رحمة) والبالغ 27 عاما لقب UFC بوزن الديك في دورة UFC251 للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت في "جزيرة النزال" بأبو ظبي الإماراتية في الـ11 من يوليو الجاري، عقب فوزه على البرازيلي جوزيه ألدو بالضربة الفنية القاضية.
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Поздравляем @petr_yan с победой! Следим за его творчеством со времён, когда это ещё не было мэйн-стримом! Пётр мастерски расправляется со своими соперниками, как настоящий художник с холстом. Приятно делать подарки таким великим людям! Респект за победу! Адрес: Санкт-Петербург, улица Печатника Григорьева 8 . . . . . . . . . . . . . #ufc#ufcrussia#petryan#arhangelmihail##архангелмихаил#spbcolors#mma#rusfighters#russia#josealdo#санктпетербург#teamyan#nomercy
وحقق يان فوزه الـ15 في مسيرته الاحترافية مقابل خسارة وحيدة، فيما مني ألدو البالغ 33 عاما بخسارته السابعة مقابل 28 انتصارا خلال مسيرته.
A reign is underway! 🏆 What did you think of @PetrYanUFC's performance? #UFC251#InAbuDhabi@VisitAbuDhabipic.twitter.com/HX8HTgwk5l— UFC (@ufc) July 12, 2020
Петр Ян нокаутировал Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весеhttps://t.co/YTyActMOaqpic.twitter.com/xEUNBTt2z5— РИА Новости Спорт (@rsportru) July 12, 2020
#AndTheNew: Petr Yan 🏆— UFC on BT Sport (@btsportufc) July 12, 2020
What a performance from No Mercy who takes out the legendary Jose Aldo to become the new bantamweight king 👑🇷🇺 #UFC251pic.twitter.com/WZeKAwyElV
ويان هو البطل الروسي الثاني حاليا بمنظمة UFC بعد مواطنه حبيب نورمحمدوف بطل فئة وزن الخفيف.
Petr Yan joins Khabib Nurmagomedov as the second UFC champion ever from Russia#UFC251pic.twitter.com/6gCinmrzbL— Bleacher Report (@BleacherReport) July 12, 2020
المصدر: sport-express.ru