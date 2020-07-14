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جدارية ضخمة للمقاتل الروسي بيوتر يان تكريما له بعد تتويجه بلقب بطل UFC في جزيرة النزال (فيديو وصور)

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جدارية ضخمة للمقاتل الروسي بيوتر يان تكريما له بعد تتويجه بلقب بطل UFC في جزيرة النزال (فيديو وصور)
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رسم أحد الفنانين في مدينة بطرسبورغ الروسية لوحة جدارية ضخمة للمقاتل الروسي بيوتر يان تكريما له عقب تتويجه بلقب بطل UFC للفنون القتالية المختلطة MMA بوزن الديك (61 كغ).

وأحرز يان الملقب بـ"No Mercy" (لا رحمة) والبالغ 27 عاما لقب UFC بوزن الديك في دورة UFC251 للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت في "جزيرة النزال" بأبو ظبي الإماراتية في الـ11 من يوليو الجاري، عقب فوزه على البرازيلي جوزيه ألدو بالضربة الفنية القاضية.

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Поздравляем @petr_yan с победой! Следим за его творчеством со времён, когда это ещё не было мэйн-стримом! Пётр мастерски расправляется со своими соперниками, как настоящий художник с холстом. Приятно делать подарки таким великим людям! Респект за победу! Адрес: Санкт-Петербург, улица Печатника Григорьева 8 . . . . . . . . . . . . . #ufc#ufcrussia#petryan#arhangelmihail##архангелмихаил#spbcolors#mma#rusfighters#russia#josealdo#санктпетербург#teamyan#nomercy

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وحقق يان فوزه الـ15 في مسيرته الاحترافية مقابل خسارة وحيدة، فيما مني ألدو البالغ 33 عاما بخسارته السابعة مقابل 28 انتصارا خلال مسيرته. 

ويان هو البطل الروسي الثاني حاليا بمنظمة UFC بعد مواطنه حبيب نورمحمدوف بطل فئة وزن الخفيف.

المصدر: sport-express.ru

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