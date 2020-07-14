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شالكه يوبخ نجمه الواعد بعد ظهوره بقميص الغريم

الرياضة

شالكه يوبخ نجمه الواعد بعد ظهوره بقميص الغريم
Globallookpress
صورة من ديربي الرور تظهر تدخلا عنيفا من ماتوندو على المغربي أشرف حكيمي
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وجّه شالكه تحذيرا للاعبه الويلزي الشاب رابي ماتوندو، على خلفية ظهوره وهو يؤدي تمارين رياضية بقميص الغريم بوروسيا دورتموند.

وقال يوخن شنايدر المدير الرياضي لشالكه لوكالة "سيد" الرياضية الألمانية: "لقد أوضحت لرابي ماتوندو عبر الهاتف، رأيي بتصرفه غير المدروس. هو في الـ19 من العمر، لكن على رغم ذلك، لا يجب أن يحصل أمر كهذا".

ونشرت صالة رياضية في العاصمة الويلزية كارديف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لماتوندو وهو يقوم بتمارين بدنية مرتديا قميصا لدورتموند يحمل اسم لاعب الجناح الإنجليزي الشاب جايدون سانشو.

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وأثارت الصورة التي تم سحبها في وقت لاحق، انتقادات واسعة من مشجعي شالكه، على خلفية التنافس الحاد بين ناديي إقليم الرور في غرب ألمانيا.

المصدر: أ ف ب

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