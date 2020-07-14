شالكه يوبخ نجمه الواعد بعد ظهوره بقميص الغريم

وجّه شالكه تحذيرا للاعبه الويلزي الشاب رابي ماتوندو، على خلفية ظهوره وهو يؤدي تمارين رياضية بقميص الغريم بوروسيا دورتموند.

وقال يوخن شنايدر المدير الرياضي لشالكه لوكالة "سيد" الرياضية الألمانية: "لقد أوضحت لرابي ماتوندو عبر الهاتف، رأيي بتصرفه غير المدروس. هو في الـ19 من العمر، لكن على رغم ذلك، لا يجب أن يحصل أمر كهذا".

Jochen Schneider on the pictures of Rabbi Matondo wearing a BVB kit on Instagram: “I made it more than clear to Rabbi what I think of such a thoughtless action. He is only 19 years old but that shouldn't happen. pic.twitter.com/j4J0xF9rTq — Schalke Daily (@S04Daily) July 14, 2020

ونشرت صالة رياضية في العاصمة الويلزية كارديف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لماتوندو وهو يقوم بتمارين بدنية مرتديا قميصا لدورتموند يحمل اسم لاعب الجناح الإنجليزي الشاب جايدون سانشو.

Wales attacker #RabbiMatondo has fallen out with supporters of his #Bundesliga club #Schalke over a social media post of him training in a Cardiff gym wearing the shirt of arch rivals #BorussiaDortmund. pic.twitter.com/ZV0HF22W8C — Alkass Digital (@alkassdigital) July 14, 2020

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وأثارت الصورة التي تم سحبها في وقت لاحق، انتقادات واسعة من مشجعي شالكه، على خلفية التنافس الحاد بين ناديي إقليم الرور في غرب ألمانيا.

المصدر: أ ف ب