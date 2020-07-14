سيلتا فيغو الإسباني يعلن إصابة نجمه الروسي سمولوف

أعلن نادي سيلتا فيغو الإسباني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إصابة نجمه الدولي الروسي فيودور سمولوف البالغ 30 عاما.

وقال سيلتا فيغو عبر موقعه الرسمي: "سمولوف يعاني من تورم في العضلة الضامة من ساقه اليمنى، وستشير وتيرة تعافيه من الإصابة إلى مدى إمكانية توفره في المباراتين الأخيرتين في الليغا".

PARTE MÉDICO | @smolovfedor_90 sufre un edema en el aductor de su pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad en los dos últimos encuentros. pic.twitter.com/bTvwvz0HkD — RC Celta 💙 #CandoHaiPaixón (@RCCelta) July 14, 2020

وسيسابق سمولوف الزمن من أجل اللحاق بآخر مباراتين لسيلتا فيغو في بطولة الدوري الإسباني ضد ليفانتي بعد غد الخميس، ثم إسبانيول يوم الأحد المقبل.

У Смолова диагностирован мышечный отек ногиhttps://t.co/qkhByyyCZnpic.twitter.com/dDEfRHVlok — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 14, 2020

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وانضم سمولوف إلى النادي الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادما من لوكوموتيف موسكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء بقيمة 6 ملايين يورو.

وشارك سمولوف في 14 مباراة لفريقه سجل خلالها هدفين، هدف في شباك كل من الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة.

وعلى صعيد مشاركاته الدولية، سجل سمولوف 14 هدفا مع المنتخب الروسي خلال 39 مباراة.

المصدر: rsport.ria.ru