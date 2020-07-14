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سيلتا فيغو الإسباني يعلن إصابة نجمه الروسي سمولوف

الرياضة

سيلتا فيغو الإسباني يعلن إصابة نجمه الروسي سمولوف
Globallookpress Rodolfo Buhrer
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أعلن نادي سيلتا فيغو الإسباني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إصابة نجمه الدولي الروسي فيودور سمولوف البالغ 30 عاما.

وقال سيلتا فيغو عبر موقعه الرسمي: "سمولوف يعاني من تورم في العضلة الضامة من ساقه اليمنى، وستشير وتيرة تعافيه من الإصابة إلى مدى إمكانية توفره في المباراتين الأخيرتين في الليغا".

وسيسابق سمولوف الزمن من أجل اللحاق بآخر مباراتين لسيلتا فيغو في بطولة الدوري الإسباني ضد ليفانتي بعد غد الخميس، ثم إسبانيول يوم الأحد المقبل.

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وانضم سمولوف إلى النادي الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادما من لوكوموتيف موسكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء بقيمة 6 ملايين يورو.

وشارك سمولوف في 14 مباراة لفريقه سجل خلالها هدفين، هدف في شباك كل من الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة.

وعلى صعيد مشاركاته الدولية، سجل سمولوف 14 هدفا مع المنتخب الروسي خلال 39 مباراة.

المصدر: rsport.ria.ru

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